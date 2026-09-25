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Foto: Bildbyrån

LIVE: Sverige – Rumänien

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Lovina Stafhammar
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Daniel Karimi
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Sverige tar emot Rumänien i Nations League.
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Avspark 20:45

**Fotboll, VM – FIFA World Cup 2026 – Grupp F – Sverige mot Tunisien – Estadio Monterrey, Monterrey, Mexiko – 14 juni 2026. Sveriges Yasin Ayari firar sitt lags femte mål tillsammans med lagkamrater. REUTERS/Henry Romero © Bildbyrån – COP 7 – ENDAST SVERIGE**
Foto: Bildbyrån

Sverige ställs mot Rumänien på hemmaplan under fredagskvällen i premiären av Nations Leagues B-division. Det blir den första matchen för det svenska landslaget sedan 0–3-förlusten mot Frankrike i VM-åttondelsfinalen.

Under torsdagens presskonferens bekräftade Graham Potter att Gustaf Lagerbielke och Besfort Zeneli missar mötet på grund av skadeproblem.
Paulos Abraham finns inte heller med i truppen till matchen. Hammarby-anfallaren kallades in sent efter flera återbud och får därmed vänta på sin A-landslagsdebut.

För Rumänien saknas mittfältare Marius Marin, som spelar i Al Nasr.

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