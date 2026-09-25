LIVE: Sverige – Rumänien
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Sverige tar emot Rumänien i Nations League.
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Avspark 20:45
Sverige ställs mot Rumänien på hemmaplan under fredagskvällen i premiären av Nations Leagues B-division. Det blir den första matchen för det svenska landslaget sedan 0–3-förlusten mot Frankrike i VM-åttondelsfinalen.
Under torsdagens presskonferens bekräftade Graham Potter att Gustaf Lagerbielke och Besfort Zeneli missar mötet på grund av skadeproblem.
Paulos Abraham finns inte heller med i truppen till matchen. Hammarby-anfallaren kallades in sent efter flera återbud och får därmed vänta på sin A-landslagsdebut.
För Rumänien saknas mittfältare Marius Marin, som spelar i Al Nasr.
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