”Frågar du mig är vi favoriter” – Sema inför mötet med Dif

Ikväll gästar Djurgårdens IF cypriotiska Pafos i åttondelsfinal av Conference League.

Men vilka bör egentligen hållas som favoriter?

– Frågar du mig är vi favoriter. Vi har många spelare som har det där lilla extra, säger Ken Sema till Sportbladet.

Efter ett väl genomfört ligaspel slutade Djurgården på en femteplats i Conference League. Således avancerade man direkt till åttondelsfinal.



I den ställs man, under torsdagskvällen, mot cypriotiska Pafos. I hemmalaget finns sedan tidigare Muamer Tankovic men också Ken Sema som lämnade Watford under vintern.



Att det blev just Pafos menar Sema delvis har att göra med att han ville stanna utomlands.



– Det var en helhet. I allsvenskan finns det vänner och många följer ligan, vilket är kul. Men jag var inte sugen på att vända hem redan nu. Det var många allsvenska lag som var intresserade, och jag stänger inga dörrar i framtiden, men det var för tidigt, säger Ken Sema till Sportbladet.



I kvällens match är alltså Pafos hemmalag, och det gör att Ken Sema vågar utropa sitt lag till favoriter.



– Frågar du mig är vi favoriter. Vi har många spelare som har det där lilla extra. Så det kommer bli att åka av matchen. Men det handlar främst om att göra en bra prestation för oss och får med oss rätt resultat till Stockholm. Där blir det en helt annan match, inte minst med ett annorlunda underlag. Jag och Tankovic är vana vid konstgräs men alla i laget är inte det, säger han och berättar vilka han tror vinner kvällen match:



– Det är klart att jag tror att vi i Pafos vinner. Men det blir inte enkelt. Samtidigt är vi i bra form, spelar hemma och är sugna på att skriva Europahistoria med klubben. Det är stort för Pafos att vara i ett slutspel. Vi är redo för en bra match, avslutar Sema.