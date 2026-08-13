Boudri visas ut – blytungt för Hammarby
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STOCKHOLM. Dyrast någonsin i allsvenskan.
Men i Conference League-kvalet mot Raków satte Amin Boudri käppar i hjulet för sitt lag genom att visas ut redan efter 54 minuter när Hammarby redan var i 0-1-underläge.
Efter 0-0 i Polen skulle nu allt avgöras på svensk mark.
Inför storpublik tog Hammarby emot Raków i ett 24-gradigt Stockholm under torsdagskvällen.
Trots att Bajen var det bättre laget i första halvlek lämnade de i underläge efter mål från greken Strotos Svarnas efter den fasta situation som Amin Boudri orsakade halvminuten efter att han snuvades en straff i offensivt straffområde.
Snacka om kalldusch då och värre skulle det bli. För i 54:e minuten var det färdigspelat för Boudri som då åkte på sitt andra gula kort i matchen. Det första kom i samband med frisparken som ledde fram till baklängesmålet.
Hammarby decimerat till tio man och underläge.
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