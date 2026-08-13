Mardrömsminut i Stockholm – Boudri tror inte det är sant

STOCKHOLM. Först snuvades Hammarby en straff.

Därefter tog Raków ledningen i första halvlekens sista spark.

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Amin Boudri trodde att den italienska domaren Luca Pairetto skulle döma straff när Hammarby och Raków närmade sig pausvilan.

Men straffen uteblev och polackerna kontrade. Boudri fällde Dieudonne Gaucho – samme ivorian som fällde Boudri i straffområdet – och den här gången valde domaren att blåsa.

Frispark Raków i inläggsläge till höger – och då straffade de Hammarby. Grekiska mittbacken Stratos Svarnas satte 1-0 i halvlekens sista spark och en rejäl kalldusch för Hammarby som mycket väl hade kunnat fått en straff tilldelad minuten tidigare.

Första mötet av detta Conference League-kval i tredje rundan slutade 0-0 och vinnaren i kväll tar sig till playoff där antingen litauiska Zalgiris eller kroatiska storklubben Hajduk Split väntar.

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