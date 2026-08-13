Mardrömsminut i Stockholm – Boudri tror inte det är sant
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STOCKHOLM. Först snuvades Hammarby en straff.
Därefter tog Raków ledningen i första halvlekens sista spark.
Amin Boudri trodde att den italienska domaren Luca Pairetto skulle döma straff när Hammarby och Raków närmade sig pausvilan.
Men straffen uteblev och polackerna kontrade. Boudri fällde Dieudonne Gaucho – samme ivorian som fällde Boudri i straffområdet – och den här gången valde domaren att blåsa.
Frispark Raków i inläggsläge till höger – och då straffade de Hammarby. Grekiska mittbacken Stratos Svarnas satte 1-0 i halvlekens sista spark och en rejäl kalldusch för Hammarby som mycket väl hade kunnat fått en straff tilldelad minuten tidigare.
Första mötet av detta Conference League-kval i tredje rundan slutade 0-0 och vinnaren i kväll tar sig till playoff där antingen litauiska Zalgiris eller kroatiska storklubben Hajduk Split väntar.
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