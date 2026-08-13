Så startar IFK Göteborg och Gent
Följ Fotbolldirekt på
Google news
IFK Göteborg gästar Gent i kvalet till Conference League.
Så ställer lagen upp.
IFK Göteborg föll med 1–0 hemma mot Gent i den första matchen kvalet till Conference League. Under torsdagskvällen gästar Blåvitt det belgiska laget i en avgörande retur.
Vinnaren går vidare till playoff.
Blåvitt gör två förändringar jämfört med de första mötet i Göteborg. Den sålde Rockson Yeboah ersätts av August Erlingmark och Kolbeinn Thordarson bänkas samtidigt som Oliver Månsson startar.
Matchen startar klockan 20:30.
Startelvor:
Gent: Roef – Ngom, Burgess, Van Der Heyden, Araujo – Volckaert, De Vlieger, Delorge – Benes, Vergara, Goore
IFK Göteborg: Andersson – Jallow, Hermansson, Erlingmark, Tolf – Kruse, Månsson, Larsson – Clemmensen, Wiberg, Heintz
Den här artikeln handlar om: