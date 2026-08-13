Så startar IFK Göteborg och Gent

IFK Göteborg gästar Gent i kvalet till Conference League.

Så ställer lagen upp.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg föll med 1–0 hemma mot Gent i den första matchen kvalet till Conference League. Under torsdagskvällen gästar Blåvitt det belgiska laget i en avgörande retur.

Vinnaren går vidare till playoff.

Blåvitt gör två förändringar jämfört med de första mötet i Göteborg. Den sålde Rockson Yeboah ersätts av August Erlingmark och Kolbeinn Thordarson bänkas samtidigt som Oliver Månsson startar.

Matchen startar klockan 20:30.

Startelvor:

Gent: Roef – Ngom, Burgess, Van Der Heyden, Araujo – Volckaert, De Vlieger, Delorge – Benes, Vergara, Goore

IFK Göteborg: Andersson – Jallow, Hermansson, Erlingmark, Tolf – Kruse, Månsson, Larsson – Clemmensen, Wiberg, Heintz