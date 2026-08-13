Så startar Hammarby mot Raków Częstochowa
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Hammarby tar emot Raków Częstochowa i Conference League-kvalet.
Nu har startelvorna presenterats.
Under torsdagen ställs Hammarby mot Raków Częstochowa i kvalet till Conference League. Det första mötet slutade 0–0 och allt kommer att avgöras på 3Arena i kväll, med matchstart klockan 19:00.
Bajen-tränaren Henrik Rydström väljer att göra fyra förändringar jämfört med det första kvalmötet. Ibrahima Fofana, Frank Adjei och Victor Lind bänkas. I stället startar Montader Madjed, Amin Boudri och Paulos Abraham.
Startelvor:
Hammarby IF: Hahn – Skoglund, Eriksson, Winther, Persson – Karlsson, Tekie – Madjed, Besara, Boudri – Abraham
Raków Częstochowa: Trelowski – Gaucho, Racovitan, Svarnas – Ameyaw, Kocheregin, Repka, Ouma – Makuch, Emreli, Kwiatkowski
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