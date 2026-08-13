Blåvitt utslaget ur Conference League

IFK Göteborg är utslaget ur Conference League.

Detta efter att ha förlorat dubbelmötet mot Gent.

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IFK Göteborg föll med 1–0 hemma mot Gent i den första matchen kvalet till Conference League. Under torsdagskvällen gästade Blåvitt det belgiska laget i en avgörande retur.

Blåvitt gjorde två förändringar jämfört med de första mötet i Göteborg. Den sålde Rockson Yeboah ersattes av August Erlingmark och Kolbeinn Thordarson bänkades samtidigt som Oliver Månsson startade.

Inför matchen rapporterades det om att stenkastning mot IFK Göteborgs supporterbussar.

Efter knappt en halvtimmes spel tog Gent ledningen genom Matties Volckaert. Desto tyngre blev det för Blåvitt när stjärnan Tobias Heintz tvingades kliva av i första halvlek.

I den andra halvleken lyckades IFK sätta 1–1 i matchen efter att inbytte Saidou Alioum nått högst med en nick på hörna.

Kvitteringen räckte däremot inte för Blåvitt. Dubbelmötet slutade 2–1 till Gent och det svenska lagets Europaäventyr är över.

Startelvor:

Gent: Roef – Ngom, Burgess, Van Der Heyden, Araujo – Volckaert, De Vlieger, Delorge – Benes, Vergara, Goore

IFK Göteborg: Andersson – Jallow, Hermansson, Erlingmark, Tolf – Kruse, Månsson, Larsson – Clemmensen, Wiberg, Heintz