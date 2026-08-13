Uppgifter: Talangen lämnar IFK Norrköping

Abdoulie Tamba, 20, väntas lämna IFK Norrköping.

Mittbacken lånas ut till finska TPS, enligt uppgifter.

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Abdoulie Tamba anslöt till IFK Norrköping för ett år sedan. Den gambiske mittbacken har hittills svarat för 13 matcher och nu kommer rapporter om att han kan lämna.

Enligt sajten Footy-Africa är Tamba aktuell för ett utlån till finska TPS. Sajten uppger att flytten ska ge 20-åringen möjlighet till ytterligare speltid. Peking sägs fortfarande ha stort förtroende för spelaren.

Tambas kontrakt med IFK Norrköping sträcker sig över säsongen 2029.

TPS ligger på en åttondeplats i den finska högstaligan.