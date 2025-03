JUST NU: Djurgården i brygga – Tankovic tar ledningen

Ikväll gästar Djurgården Pafos i åttondelsfinalen av Conference League.

Då väljer tränare Jani Honkavaara att peta Jacob Rinne, till förmån för Malkolm Nilsson Säfqvist.

Matchen är igång – följ den här!

Under torsdagskvällen går Djurgården in i slutspelet av Europa Conference League. I och med att Blåränderna slutade på en femteplats i ligaspelet avancerade man direkt till åttondelsfinal.



Där ställs de mot cypriotiska Pafos FC som i sin tur besegrade Omonia Nicosia i en inhemsk sextondelsfinal.



Till kvällens match har Dif-tränaren Jani Honkavaara valt att ställa upp med följande lag:



***



På ett halvtomt Alphamega Stadium på Cypern tog det mindre än två minuter innan Oskar Fallenius åkte på en smäll i ansiktet. Det var dock inget som rubbade yttern som kunde fortsätta spela.



Med åtta minuter spelade slog Pafos, genom Jonathan Silva, ett inlägg som Jairo var nära att få ett huvud på. Situationen blåstes dock av för offside.



Ett par minuter senare skapade Pafos sin farligaste chans så långt när Tankovic inlägg tagit på Jacob Une som tvingade Malkolm Nilsson Säfqvist till en fin parad.



Strax därefter fick Säfqvist visa sig skicklig igen när han stod emot, och fångade sin egen retur, efter ett hårt skott från Bruno utanför boxen.



I den 28:e minuten skapade Djurgården sin första stora chans. Oskar Fallenius hittade fram till Tokmac Nguen som så när kunde avsluta. Istället blev han bort-tryckt av en Pafos-mittback och missade avslutet. En stund senare testade nyss nämnde Fallenius skott utifrån och tvingade Ivusic att tippa ut bollen till en hörna.



Minuten senare stod Ivusic för dubbla parader när Miro Tenho och Patric Åslund nickat från nära håll.



Trots en stor mängd chanser var ställningen 0-0 efter den första halvleken.



I den 58:e minuten sköt Tobias Gulliksen upp bollen på en Pafos-spelares hand. Frisparken var självklar och Tokmac Nguens avslut väldigt nära att leta sig ini krysset.



Med timmen spelad byttes Nino Zugelj ut till förmån för Hampus Finndell.



Med 65 minuter spelade tog Muamer Tankovic ledningen för Pafos efter en tilltrasslad situation där han kunde raka in bollen från nära håll.



Kort därefter utökade Pafos ledningen efter att Malkom Nilsson Säfqvist stått för en jätteparad, blivit liggande, och Pafos fått in bollen i den efterföljande sekvensen. Domaren valde dock, efter en stund, att blåsa av spelet och annullera målet. Efter VAR-granskning kom domarteamet fram till att det var offside, vilket det enligt bilderna inte såg ut att vara.



Med en dryg kvart kvar fick Marcus Danielson göra comeback efter sin skada. Detta samtidigt som Miro Tenho byttes ut.



***



Djurgårdens IF: Nilsson Säfqvist; Ståhl, Une, Tenho, Kosugi – Åslund, Schüller – Gulliksen, Zugelj, Fallenius – Nguen.



Pafos FC: Ivusic; Silva, Luckassen, Goldar, Sema – Tankovic, Pepe, Sunjic, Bruno – Dragomir – Jairo.



Noterbart i Djurgårdens startelva är att Jacob Rinne har petats till förmån för Malkolm Nilsson Säfqvist.



I bortalaget finns även två svenskar med från start, i form av Ken Sema och Muamer Tankovic.