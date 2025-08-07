TRE PUNKTER: ”Ett bra resultat för Bajen – men inte optimalt”

Hammarby gjorde en adekvat insats borta mot Rosenborg BK – men fick inte hål på norrmännen.

Sebastian Tounektis insats lovade mycket – men var inte riktigt bra nog.

Här är FotbollDirekts tre punkter från Lerkendal Stadion i Trondheim.

En elektrisk start i Norge

“De kommer nog att känna lite på varandra till en början”

Något i den stilen formulerade Pontus Wernbloom i Sportbladets sändning inför kvällens möte i Trondheim.

Om han menade köra hundra procent från start, anfalla så fort man får bollen och skapa ett par farliga lägen – då hade den förre landslagsmannen helt rätt.

Anspänningen inför mötet mellan Norges största (?) lag och Bajen var minst sagt laddad och starten på tillställningen fick de som eventuellt övervägde att börja med någonting annat att stanna kvar.

Stämningen och starten på Lerkendal Stadion var, precis som Marcus och Martinus skulle sagt, “Elektrisk”.

Tounekti med en lovande insats – men inte bra nog

Han hade det tufft i båda mötena med belgiska Royal Charleroi, delvis för att han blev dubblad i den första matchen och för att han i den andra matchen spelade i en stor pöl.

Idag tyckte jag att Sebastian Tounekti stod för en insats som var nära kanonbra – men istället blev tveksam.

De som har följt norrmannen sedan han kom till Stockholm har blivit upplysta av hans förmåga att utmana en- mot en och sätta skräck i sina motståndare.

Det gjorde han även många gånger under torsdagen, men utan någon slutprodukt. Vid flera tillfällen tog han sig förbi sin ytterback och ställdes inför lovande skott- eller passningslägen. Ingen av gångerna resulterade detta i ett mål.

Skruvar Tounekti upp sina sista-passningar och avslut ett eller två snäpp kommer Hammarby att gynnas massvis. Idag var det nära, men inte bra nog.

Ett bra resultat – men inte optimalt

Hur summerar man denna första tillställning och dess medföljande resultat? En väl genomförd insats av Bajen som har mycket att vinna framför sin hemmapublik i Stockholm – men inte optimal.

Chanserna kom kanske inte på löpande band och Rosenborg var långt ifrån dåliga, ta bara klack-chansen från Väänänen i slutminuterna. Däremot hade de grönvita lika gärna kunnat lämna Norge med en uddamålsledning till returen i Sverige.

Med hemmaplansfördelen, konstgräset och matchen borta mot Royal Charleroi i minnet håller jag Hammarby som marginella favoriter i returmötet – däremot känns det nära helt öppet inför nästa veckas match på 3arena.