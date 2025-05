Djurgården trycker på – jakten på extrabiljetter

Djurgården föll mot Chelsea med 1-4 – men trots det är intresset stort för torsdagens retur.

FotbollDirekt kan nu rapportera om att Dif:s ledning in i det sista jagar extrabiljetter

– Vi ger oss inte. Vi gör allt för att hjälpa våra supportar, säger biljettchef Tomas af Geijerstam till FotbollDirekt.

Djurgården upplever ett enormt intresse för den andra semifinalen i Conference League mot Chelsea.



Att det blev klar förlust i den första matchen ser alltså inte ut att ha påverkat intresset.



Blåränderna sålde på nolltid slut på den tilldelade kvoten som enligt Uefas regler är satt till 2177 biljetter.



Dif:s ledning har emellertid inte nöjt sig med det utan gjort flera försök att få loss ännu fler platser.



Den stora anledningen till det är att tusentals supportrar väntas resa till London utan biljetter.



Djurgården bekräftar nu för FotbollDirekt att det in i det sista pågår försök att att blidka Chelsea till mer.



– Vi vet att omkring 2500 supportrar för Djurgården kommer att resa till matchen utan biljetter, säger Djurgårdens biljettchef Tomas af Geijerstam till FotbollDirekt och fortsätter:



– Vi gör allt för att få mer men det är inte lätt. Chelsea följer ju Uefas regler som säger att en kvot ska vara fem procent av arenans kapacitet.



Hur har försöken från Djurgården sett ut?

– Vi har gjort försök. Frågat, fått nej, frågat igen och fått nej ännu en gång. Men vi ger oss inte utan vi fortsätter in i det sista för att kunna hjälpa våra supportrar som reser utan biljetter till London, avslutar af Geijerstam.



Semifinalen mellan Chelsea och Djurgårdens IF har avspark 21.00 på torsdag.