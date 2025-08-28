BK Häcken gästar rumänska CFR Cluj i playoff-mötet till Europa Conference League.

Matchen går att se via Sportbladets webb-tv, med plus-abonnemang.

Här är allt du behöver veta om den avgörande matchen.

BK Häcken har satt sig själva i ett fint utgångsläge inför play off-returen i Conference League mot CFR Cluj efter att man besegrat rumänerna med hela 7-2 på Bravida arena.

Under torsdagen spelas returmötet på Dr. Constantin Rădulescu Stadium i Rumänien där vinnaren blir klar för deltagande i Europa Conference League säsongen 2025/26.

Arena: Dr. Constantin Rădulescu Stadium

Datum: 28 augusti 2025

Avsparkstid: 19:30

Streamingplattform: Sportbladet Plus

Var kan jag streama matchen mellan BK Häcken och CFR Cluj?

BK Häckens avgörande playoff-match mot CFR Cluj streamas live och du kan se den via Sportbladets webb-tv med plus-abonnemang. Sändningen startar klockan 19.20.

BK Häcken mot CFR Cluj – Vad kan man förvänta sig?

Torsdagskvällens match är den helt avgörande matchen i playoff till Europa Conference League, och mycket talar för att det svenska laget från Göteborg kommer att nå kvalifikation till Uefas tredje bästa europeiska tävling. BK Häcken har ett rejält försprång i och med 7-2-segern på Bravida arena i det första mötet – och ett större mirakel ska till om CFR Cluj ska lyckas vända dubbelmötet på hemmaplan.

BK Häcken kommer senast från en målrik seger (5-1) mot IFK Värnamo i allsvenskan och man placerar sig för närvarande på en niondeplats i tabellen. I de tre senaste matcherna, med det första mötet från Cluj inräknat, har man tagit två segrar och förlorat en match.

CFR Cluj befinner sig på en 14:e-plats i den rumänska ligan med fem inspelade poäng på sex matcher. Efter storförlusten mot Häcken valde tränaren Dan Petrescu att avgå från sitt uppdrag.