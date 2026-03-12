Veteranlaget – snittålder på 33 (!) år

AEK Larnacas startelva mot Crystal Palace saknade inte direkt erfarenhet.

Den cypriotiska klubben ställde upp med idel 30-plussare på Selhurst Park.

Foto: Bildbyrån

AEK Larnaca fick med sig 0-0 borta mot Crystal Palace i Conference Leagues åttondelsfinal. Kanske var det tack vare lagets rutin. Gästernas startelva bestod nämligen uteslutande av spelare som var 30 år eller äldre. Snittåldern landade på makalösa 33,3 år.

Det dröjde dock inte länge innan 30-plussarna fick sällskap av en yngre förmåga. Redan i den 29:e matchminuten tvingades 36-åriga Jorge Miramón kliva av och ersättas av den i sammanhanget purunga Petros Ioannou, blott 27 år gammal.

Det är rimligt att anta att AEK Larnacas startelva mot Crystal Palace den äldsta som någonsin spelat i en europeisk cuptävling. Att hitta ett definitivt svar är dock inte det lättaste för den som söker på internet.

Sevillas startelva mot PSV Eindhoven i Champions League 2023 beskrevs där och då som den äldsta i turneringens historia. Spanjorernas elva hade en snittålder på 32 år och 19 dagar. Vi kan åtminstone konstatera att AEK Larnaca trumfat den bedriften.

I AEK Larnaca ålderstigna startelva fanns svensken Marcus Rohdén, samt den förre detta Häcken– och IFK Norrköping-försvararen Godswill Ekpolo.

Returen spelas på Cypern om en vecka. Dubbelmötets vinnare ställs mot antingen Fiorentina eller Raków Częstochowa i kvartsfinalen.

AEK Larnacas startelva mot Crystal Palace, samt deras ålder



Zlatan Alomerovic, 34

–

Godswill Ekpolo, 30

Enric Saborit, 33

Hrvoje Milicevic, 32

Pere Pons, 33

Ángel Garcia, 33

–

Jorge Miramón, 36

Gus Ledes, 33

Marcus Rhodén, 34

Djordje Ivanovic, 30

–

Riad Bajic, 31