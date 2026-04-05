AIK bortaslog Rosengård – vände på underläge

FC Rosengård tog emot AIK i damallsvenskan.

Matchen slutade 2–1 till ”Gnaget”.

AIK vann sin premiärmatch i damallsvenskan mot IFK Norrköping. Under söndagen gästade ”Gnaget” FC Rosengård på Malmö IP.

Det var hemmalaget som tog ledningen efter ett mål av Molly Johansson.

I den andra halvleken vaknade AIK. Med åtta minuter kvar av matchen kvitterade inbytte Ida Björnberg och på tilläggstid hade vändningen fullbordats. Olivia Garcia gjorde 2–1, vilket blev slutresultatet.

En drömstart för AIK som inlett damallsvenskan med två segrar och raka motsatsen för Rosengård som åkte på förlust nummer två.