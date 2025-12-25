AIK:s höjdpunkt från året: ”Vinsten mot Hammarby”

JULINTERVJUN. AIK slog förra årets poängskörd.

När sportchef Zinar Spindari minns tillbaka är det en derbyseger som sticker ut.

”Jag får ändå säga vinsten mot Hammarby på Skytteholm”, skriver han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Den damallsvenska säsongen 2025 är färdigspelad. De 14 bästa klubbarna i landet har gått på julledighet och de flesta återstartar sin verksamhet ett par dagar efter nyår. Därför har FotbollDirekt låtit några sportchefer blicka tillbaka på det gångna spelåret och berätta om hur de arbetar inför nästa år.

AIK hade ett starkt 2025. Klubben slog förra årets poängskörd och ”Gnaget” vann bland annat ett derby mot Hammarby på hemmaplan. Men framför allt tog klubben stora kliv.

”Väldigt mycket. Konkret så kan jag nämna ett exempel, bland annat att vi tog stora kliv i spelet. Även om resultaten mattades av under hösten så har vi i de flesta matcherna goda underliggande siffror där vi med lite mer skärpa hade kunnat ta fler poäng. Det känns lovande inför 2026”, skriver Zinar Spindari till FotbollDirekt.

Hur jobbar ni inför 2026?

”Det blir flera delar. Det sportsliga i form av träningsupplägg och liknande har tränarna ansvaret för. Där har vi haft möjlighet att utvärdera året tillsammans och se vilka förbättringsområden som finns inom ramen för den verksamheten vi bedriver så vi kan fortsätta ta kliv. När det gäller spelarrekryteringar så landar det på mitt bord och där jobbas det väldigt hårt för att förstärka truppen inför 2026.”

Vad är målsättningen med 2026?

”Att ta flera kliv i tabellen, svårt att peka på en exakt position men fortsätter vi utvecklas i samma takt i spelet och lyckas förstärka truppen på några positioner så bör det resultera i att ta steg uppåt i tabellen.”

Bästa minne från 2025?

”Jag får ändå säga vinsten mot Hammarby på Skytteholm. Även om vi spelmässigt gör en mycket bättre match på Kanalplan på hösten så blev vårmatchen väldigt härlig med sättet vi vinner på, där vi avgör väldigt sent och det är två inhoppare som hittar varandra.”

Om du får värva en spelare från ett annat allsvenskt lag, vem blir det?

”Hmm, svår fråga. Jag kommer vara diplomatisk och säga att det finns väldigt många bra spelare i serien som hade gjort det bra i AIK-tröjan, så kan inte peka ut en specifik.”

Vad önskar sig din klubb i julklapp?

”Att ombyggnationen på Skytteholms IP tar fart på allvar. Det har påbörjats lite smått med förarbeten, men vi längtar verkligen tills det börjar hända mer i det avseendet.”

AIK slutade på en 8:e plats i tabellen i år.