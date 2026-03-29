Djurgården vände och vann i premiären
Djurgården tog emot Växjö DFF i den damallsvenska premiären.
Matchen slutade 2–1 till hemmalaget.
Under söndagen tog Djurgårdens IF emot Växjö DFF i premiäromgången av damallsvenskan 2026.
Bortalaget från Småland tog ledningen efter 18 minuter genom Maja Bodin.
Efter 27 spelade minuter satte Dif-kaptenen Sessy åsland kvitteringen och i den andra halvleken lyckades hemmalaget vända. Urara Watanabe satte 2–1 till Djurgården, vilket blev slutresultatet.
