Djurgårdens jättekross – vann med 8–0

Djurgården med besked i bottenstriden.

Under lördagen vann de med 8–0 mot IK Uppsala.

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Djurgården har haft en tuff säsong och tampas i botten av damallsvenskan. Under lördagen ställdes de mot nykomlingen tillika jumbon IK Uppsala.

Då slog Dif till med en rejäl seger. Slutsiffrorna skrevs till 8–0 efter att fem olika spelare gjort mål.

Segern innebär att Djurgården kliver upp på kvalplats, medan IK Uppsala fortsatt ligger sist i tabellen.