Så startar Mjällby och Elfsborg

Mjällby AIF tar emot IF Elfsborg.

Så ställer lagen upp.

Foto: Bildbyrån

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Mjällby AIF är mitt uppe i Champions League-kval och under lördagen ställs de mot IF Elfsborg hemma på Strandvallen.

Nu har startelvorna presenterats och Maif-tränaren Karl Marius Aksum är utan Elliot Stroud, som ska ha anslutit till Hull City.

Matchen startar klockan 17.30.

Startelvor:

Mjällby: Wallinder – Miettinen, Svanberg, Norén – Hoffmann, Leandersson, Iqbal, Agnarsson – Lindberg, Samuelsen – Youssef

Elfsborg: Pettersson – Jensen, Holmén, Isherwood, Hult – Magnusson, Beck, Olsson – Kamara, Östman, Zeneli