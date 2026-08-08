Så startar Mjällby och Elfsborg
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Mjällby AIF tar emot IF Elfsborg.
Så ställer lagen upp.
Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |
Mjällby AIF är mitt uppe i Champions League-kval och under lördagen ställs de mot IF Elfsborg hemma på Strandvallen.
Nu har startelvorna presenterats och Maif-tränaren Karl Marius Aksum är utan Elliot Stroud, som ska ha anslutit till Hull City.
Matchen startar klockan 17.30.
Startelvor:
Mjällby: Wallinder – Miettinen, Svanberg, Norén – Hoffmann, Leandersson, Iqbal, Agnarsson – Lindberg, Samuelsen – Youssef
Elfsborg: Pettersson – Jensen, Holmén, Isherwood, Hult – Magnusson, Beck, Olsson – Kamara, Östman, Zeneli
Den här artikeln handlar om: