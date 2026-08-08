Uppgifter: Bergvall har erbjudits till Barcelona

Lucas Bergvall, 20, sägs vilja lämna Tottenham Hotspur.

Enligt uppgifter har svensken erbjudits till Barcelona.

Tidigare i somras rapporterades det om att Lucas Bergvall vill lämna Tottenham Hotspur. Den svenske mittfältaren började direkt ryktas till flera olika klubbar – men är alltjämt kvar i Spurs.

Nu rapporterar transferjournalisten Ekrem Konur att Tottenham har erbjudit Bergvall – till Barcelona.

Det är inte första gången 20-åringen kopplas ihop med Barça. Tidigare i år ska Barcelona ha visat intresse för honom samtidigt som sportchefen Deco dementerade uppgifterna.

Konur uppger att Bergvall värderas till 60 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 657 miljoner kronor.

Bergvalls kontrakt med Spurs sträcker sig till 2031 och svensken spelade hela träningsmatchen mot Getafe under lördagen.