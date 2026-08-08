Så startar PSG och United i Göteborg
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Stormöte på Ullevi.
Paris Saint-Germain ställs mot Manchester United.
Nu har startelvorna presenterats.
De europeiska storlagen ska komma i matchform inför att ligorna drar i gång. Då är de regerande Champions League-mästarna Paris Saint-Germain och engelska Manchester United på besök i Göteborg.
Träningsmatchen spelas på Ullevi och det är två roterade elvor. De franska VM-stjärnorna Desiré Doué och Ousmane Dembélé saknas. Manchester United, som gör sitt andra besök i Sverige, startar med stjärnor som Bryan Mbeumo och Harry Maguire.
Matchen startar 17.00.
Startelvor:
Paris Saint-Germain: Safonov – Boly, Zabarnyi, Pacho, Koukaba – Fernandez, Beraldo, Mayulu – Mbaye, Ayari, Kvaratskhelia
Manchester United: Heaton – Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw – Santos, Mount – Diallo, Lacey, Dorgu – Mbeumo
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