Efter orosbilderna: Djurgården bekräftar skadesmäll

Mörkret fortsätter för nästjumbon Djurgården. Klubben bekräftar att Therese Åsland blir borta ”en tid”.

Kaptenen skadade sig i mötet med Brommapojkarna.



Therese Åsland, Foto: Bildbyrån

Mardrömssäsongen fortsätter för Djurgården. Stockholmslaget näst sist i den damallsvenska tabellen, och under fredagen kommer en ny smäll. Lagkapten Therese Åsland blir borta från spel ”under en tid”, meddelar blåränderna på sin hemsida.



Det var i bortamatchen mot Brommapojkarna som 30-åringen grinade illa och behövde lämna planen med lindad högerfot.



– ”Sessy” har ådragit sig en skada i foten. Fokus kommer ligga på rehabilitering där hon kommer ta det steg för steg tillsammans med fysioterapeut och det medicinska teamet, säger lagläkaren Mehmet Mehmet i DIF:s kanaler.



Det är oklart hur länge Åsland blir borta. Imorgon väntar en riktig ångestmatch när IK Uppsala gästar Kristinebergs IP. Vid förlust tar blåränderna över jumboplatsen.