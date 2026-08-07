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Therese Åsland, Foto: Bildbyrån

Efter orosbilderna: Djurgården bekräftar skadesmäll

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Arvid Larsson
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Mörkret fortsätter för nästjumbon Djurgården. Klubben bekräftar att Therese Åsland blir borta ”en tid”.
Kaptenen skadade sig i mötet med Brommapojkarna.

Therese Åsland, Foto: Bildbyrån

Mardrömssäsongen fortsätter för Djurgården. Stockholmslaget näst sist i den damallsvenska tabellen, och under fredagen kommer en ny smäll. Lagkapten Therese Åsland blir borta från spel ”under en tid”, meddelar blåränderna på sin hemsida.

Det var i bortamatchen mot Brommapojkarna som 30-åringen grinade illa och behövde lämna planen med lindad högerfot.

– ”Sessy” har ådragit sig en skada i foten. Fokus kommer ligga på rehabilitering där hon kommer ta det steg för steg tillsammans med fysioterapeut och det medicinska teamet, säger lagläkaren Mehmet Mehmet i DIF:s kanaler.

Det är oklart hur länge Åsland blir borta. Imorgon väntar en riktig ångestmatch när IK Uppsala gästar Kristinebergs IP. Vid förlust tar blåränderna över jumboplatsen.

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