Eskilstuna United vann mot Vittsjö i återkomsten

Eskilstuna United premiärspelade mot Vittsjö.

Matchen slutade 2–1 till Eskilstuna efter ett sent avgörande.

Eskilstuna United säkrade spel till damallsvenskan 2026. I premiären ställdes de mot Vittsjö GIK på hemmaplan.

Nykomlingarna fick en drömstart på premiären när Heida Vidarsdóttir satte 1–0-målet efter 14 minuter.

Det dröjde bara 13 minuter innan Vittsjö svarade upp med en kvittering genom Olivia Wänglund.

Med bara sekunder kvar av matchen lyckades Eskilstuna sätta på 2–1 på hörna genom Rylie Combs och segern i återkomsten var ett faktum.

På annat håll tog AIK en 1–0-seger mot IFK Norrköping i premiärmatchen tidigare under lördagen.



