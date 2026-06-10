Officiellt: Fyra spelare lämnar Nottingham Forest

Stefan Ortega, Angus Gunn, Willy Boly och Lorenzo Lucca.

Det är fyra spelare vars avtal med Nottingham Forest löper ut inom kort.

Då kommer de också att lämna klubben.

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Det var under onsdagsförmiddagen som Nottingham Forest, på sin officiella hemsida, meddelade att man vinkar farväl till fyra spelare.

Spelarna det handlar om målvakterna Stefan Ortega och Angus Gunn, mittbacken Willy Boly samt anfallaren Lorenzo Lucca.

Anledningen till att de fyra Forest-spelarna nu lämnar klubben beror på att deras avtal löper ut under sommaren.

De tre förstnämnda spelarna hade utgående avtal samtidigt som Lorenzo Lucca var inlånad från Napoli, dit han nu återvänder.

”Alla i Nottingham Forest tackar Willy, Angus, Stefan och Lorenzo för deras insatser under tiden på Trentside och önskar dem all lycka och framgång i deras nästa steg”, skriver Premier League-klubben på sin hemsida.

