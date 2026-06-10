Uppgifter: Inzaghi riskerar att få lämna Al-Hilal

Han lämnade Inter för ett år sedan.

Nu riskerar Simone Inzaghi att få lämna Al-Hilal.

Det uppger transferexperten Nicoló Schira.

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Efter en framgångsrik tid i Inter tackade Simone Inzaghi för sig i fjol.

Detta för att ta sig an jobbet som huvudtränare för Al-Hilal. Där skrev han på ett avtal som sträcker sig till 2027 och uppges inkassera omkring 285 miljoner kronor per år.

Däremot kan tiden i den saudiarabiska klubben vara på väg mot sitt slut, ett år i förtid. Lyssnar man till transferexperten Nicoló Schira är Al-Hilals ledning missnöjda med insatserna som laget har stått för sedan Inzaghi tog över som tränare och överväger nu att göra ett tränarbyte.

Värt att ha med sig är att Al-Hilal slutade på en andraplats i den saudiska högstaligan under den gångna säsongen.