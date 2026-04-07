FEM PUNKTER: ”Kristianstads oväntade kross”

Omgång två av damallsvenskan är spelad och det bjöd på mål, sena vändningar och nyförvärv som visade upp sig.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars fem punkter från omgången.

AIK vände och vann

AIK åkte ner till Malmö för att spela bortapremiären mot FC Rosengård. Då tog hemmalaget ledningen efter att Molly Johansson nickat in bollen i mål efter elva minuter. Länge såg Rosengård ut att gå vinnande ur striden men efter 82 minuter spelade kunde Ida Björnberg kvittera. På övertid kunde inlånade Olivia Garcia panga dit ledningsmålet till AIK och 1–2 förlusten för Rosengård var ett faktum.

Men Rosengård ska ta med dig att Molly Johansson fick in en boll i nät och ska ta med sig mycket bra från matchen. Att AIK vände och vann i slutskedet av matchen kanske bara tyder på trötthet?

Kristianstads oväntade kross

Semifinal i svenska cupen och en bra inledning på säsongen trots ny tränare och många nya spelare. I omgång 2 välkomnade Kristianstad DFF Stockholmslaget Djurgården. Matchen blev händelserik efter att Alice Egnér öppnat målskyttet i den 6:e minuten och sedan kunde Djurgårdens Urara Watanabe kvittera. Sedan fick hemmalaget en straff som Linda Lif Boama satte säkert i mål, och bara två minuter senare kunde samma målskytt sätta 3–1 till hemmalaget. Filippa Andersson Widén fick med kvarten kvar att spela, in 4–1 målet som även blev slutresultatet.

Detta innebär att KDFF tar tre viktiga poäng och ligger nu i toppen av tabellen.

Malmö FF:s missräkning

IFK Norrköping välkomnade Malmö FF till parken. På förhand var gästerna Malmö stora favoriter och många trodde nog att de skulle vinna stort. Men så blev det inte. MFF tog förvisso ledningen när Izzy D’Aquila var omarkerad och fick lätt in ledningen. Sedan kunde Emma Engström kvittra för hemmalaget.

”Peking” hade en sista farlig chans i slutet av matchen, men bollen gick utanför mål istället. Matchen slutade 1–1 och trots att gästerna hade största delen av bollinnehavet var Norrköping starka och såg till att göra det tufft för Malmö. Detta innebär ett poäng var till båda lagen och MFF tappar därmed en poäng i toppenstriden.

Inte samma Häcken som i fjol

BK Häcken gästade Vittsjö GIK under måndagen. En fotbollsplan som inte älskade påskvädret men trots underlaget var tre lätta poäng som Häcken fick med sig. Anna Anvegård fixade en straff som Felicia Schröder pangade in i mål och sedan kunde Anna Anvegård själv sätta dit 2–0.

I slutet av matchen kunde Vittsjös Sandra Lynn få in en reducering men de hann inte få in ytterligare ett mål. Matchen slutade 1–2 men BK Häcken släpper in en del mål i år och det blir mer spännande matcher Hisningeklubben bjuder på.

Hammarbys stabila seger mot BP

BP tog emot Hammarby i årets första Stockholmsderby. Då kunde Hammarby redan efter fem minuter få in matchens första mål efter att Gudrun Arnardottir nickat in ledningsmålet. Sedan kunde Mari Nyhagen klacka in 2–0 efter snyggt jobb av Sofia Reidy som vann tillbaka bollen. I slutet av första halvlek fick Hammarby straff som Elin Sørum missade efter att Clara Ekstrand gjort en jätteräddning. Direkt i andra halvlek kunde Mari Nyhagen sätta dit 3–0 vilket även blev slutresultatet.

Svea Rehnberg petades till förmån för Nyhagen och nu blir det en kamp mellan dessa två där Nyhagen har en liten fördel i att hon gör mål. Men mest speciellt i mötet var såklart att Ellen Gibson för första gången någonsin fick möta Hammarby, som är klubben i hennes hjärta.