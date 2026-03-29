Häcken tog uddamålsseger mot BP

De regerande mästarna inledde damallsvenskan med tre poäng.

BK Häcken slog Brommapojkarna med 3-2 i premiären.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen fortsatte premiäromgången av damallsvenskan och de regerande mästarna BK Häcken tog emot Brommapojkarna.

Häcken tog ledningen efter 20 minuter genom ett klacksparksmål av Felicia Schröder. Strax innan paus kvitterade BP.

I den andra halvleken återtog Göteborgsklubben ledningen. I den 52 minuten satte Pauline Nyström 2–1 och knappa halvtimmen utökade Stine Sandbech till 3–1.

Matchen slutade 3–2 efter en sen reducering av BP:s Ida Bengtsson.