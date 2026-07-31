LIVE: Hammarby – Växjö
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Damallsvenskan ät igång igen.
Denna gången tar Hammarby IF emot Växjö DFF på Kanalplan.
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Höstsäsongen är igång i damallsvenskan.
Hammarby återstartade redan förra veckan när man vann med 4–0 på bortaplan. Växjö DFF sparkar igång hösten under fredagen.
Under fredagskvällen tar Hammarby emot Växjö DFF med avspark 19:00.
Hammarby är uppe i serieledning, med en mach mer spelad än BK Häcken samtidigt som Växjö DFF ligger på en 10:e plats med 20 poängs skillnad upp till Hammaby.
Följ matchen här med FotbollDirekts Lovina Stafhammar som är på plats på Kanalplan.
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