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Foto: Bildbyrån

LIVE: Hammarby – Växjö

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Damallsvenskan ät igång igen.
Denna gången tar Hammarby IF emot Växjö DFF på Kanalplan.
Följ matchen här med FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Höstsäsongen är igång i damallsvenskan.

Hammarby återstartade redan förra veckan när man vann med 4–0 på bortaplan. Växjö DFF sparkar igång hösten under fredagen.

Under fredagskvällen tar Hammarby emot Växjö DFF med avspark 19:00.

Hammarby är uppe i serieledning, med en mach mer spelad än BK Häcken samtidigt som Växjö DFF ligger på en 10:e plats med 20 poängs skillnad upp till Hammaby.

Följ matchen här med FotbollDirekts Lovina Stafhammar som är på plats på Kanalplan.

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