Bekräftat: Eddie Howe lämnar Newcastle

Uppgifterna har nu bekräftats.

Eddie Howe kliver av uppdraget som Newcastle-tränare.

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Nyheten slog ner som en bomb under gårdagen.

The Athletic meddelade att Eddie Howe hade bett om att få lämna Newcastle United efter fem år som lagets huvudtränare. Nu har klubben bekräftat att 48-åringen kliver av uppdraget.

– Även om det har varit ett oerhört svårt beslut att fatta så vet jag innerst inne att det är det rätta. Jag har alltid satt Newcastles bästa framför mitt eget gällande varje beslut jag har fattat under min tid här, och det här är inget undantag, säger engelsmannen via klubbens hemsida.

Enligt The Athletic har klubben redan gjort klart med Matthias Jaissle som ersättare.

Eddie Howe tog över Newcastle i november 2021. Under ledning av Howe tog sig klubben till Champions League för första gången på 20 år. 48-åringen har tidigare varit tränare i Burnley och Bournemouth.



