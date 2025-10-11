Holmberg om den dåliga trenden på Bravida: ”Inte kommit upp i nivå”

Under lördagen är det seriefinal mellan BK Häcken och Hammarby IF.

Matchen spelas på Bravida Arena och Hammarby har inte vunnit där sedan 2018.

Det är en trend som Smilla Holmberg vill vända.

– Det gäller att gå in och visa hjärta och visa vilka som vill vinna mest, säger Holmberg till FotbollDirekt.

Häcken och Hammarby ska göra upp i en seriefinal under lördagen. Lagen har mötts i seriefinaler förut men då har matcherna spelats på Hammarbys hemmaplan. Nu är det match på Bravida Arena och där har ”Bajen” ingen rolig statistik. Stockholmslaget har inte vunnit där sedan 2018 och har ofta inte gjort sina bästa prestationer där. Smilla Holmberg tror att det som behövs för att vända trenden är självförtroende.

– Jag har bara varit med en gång där men vi har inte kommit upp i nivå men för oss handlar det om att komma ut och spela vårt spel och komma in med självförtroende i sån match och våga.

Hammarby och Häcken möttes 2023 i en seriefinal, då på 3Arena och Hammarby gick som segrare ur sen striden. Hammarby kunde även vinna vårens möte mot Häcken på kanalplan Smilla Holmberg tror inte att Hammarby har ett mentalt övertag utan har fokuset på att det är en ny match.

– Nej men vi är inställda på att det är en ny match och dem kommer vilja ha revansch från senaste matchen och vi vet att matchen betyder mycket både för dem och för oss så det gäller oss men det gäller att gå in och visa hjärta och visa vilka som vill vinna mest.

Det är seriefinal och guldet kan avgöras på lördag. Vilka känslor går du in med i matchen?

– Superkul, vi har pratat om att ligga i toppen och det gör vi nu. Det är sånna matcher man vill spela som fotbollspelare och i Bajen så det ska bli skitkul.

Hammarby vann vårens match med 1–0 efter mål av Julie Blakstad.