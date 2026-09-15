Beskedet: IFK Norrköping agerar i krisen – Carlsson får gå

IFK Norrköping har haft en tuff säsong och härjar i bottenstriden.

Nu agerar klubben och låter huvudtränare Stellan Carlsson få gå.

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IFK Norrköping, som slutade femma i Damallsvenskan i fjol, befinner sig i ett pressat läge i botten av tabellen. Nu agerar klubben inför säsongsavslutningen.

Under tisdagen meddelar Peking att chefstränaren Stellan Carlsson arbetsbefrias med omedelbar verkan.

Carlsson ersätts av Rob Clark, som tar över som huvudtränare efter att tidigare ha varit assisterande tränare i klubben. Samtidigt kliver Taylor Townsend, som ansvarar för F19-laget, in som ny assisterande tränare.

– Det är inget enkelt beslut, men jag – med stöd av klubbdirektören och styrelsen – har bedömt att det är rätt steg för att skapa bästa möjliga förutsättningar för laget under den avslutande delen av säsongen i kampen för att säkra ett nytt allsvenskt kontrakt, säger sportchefen Dennis Popperyd på klubbens hemsida och fortsätter:

– Vårt absoluta fokus ligger nu på laget, prestationerna och de poäng som står på spel. Med åtta matcher kvar finns mycket att spela för och vi ska göra allt vi kan för att lyckas.

Stellan Carlsson anslöt till ”Peking” inför fjolårssäongen och skrev på ett tvåårskontrakt. Han har lett klubben till en historisk final i svenska cupen.