Sirius behåller greppet om guldet

Toppstriden i Allsvenskan tätnar med nio omgångar kvar.

IK Sirius fortsätter att ånga på i tabelltoppen efter seger mot Degerfors.

Ett resultat som innebär att upplänningarna behåller sin sjupoängsledning i titelstriden.

Foto: Bildbyrån

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Gästerna från Värmland fick en mardrömsstart på matchen när Ahmad Faqa styrde bollen i eget nät redan i den andra minuten.

Precis före halvtidssignalen, i den 44:e minuten, utökade Melker Heier Sirius ledning efter en framspelning av Marcus Lindberg.

Degerfors lyckades inte svara i den andra halvleken och halkar allt djupare in i bottenstriden. Förlusten innebär att laget ligger kvar på 14:e plats, vilket innebär nedflyttningskvalplats.

För Sirius del rullar tåget vidare i toppstriden. Med nio omgångar kvar att spela har laget nu skaffat sig ett sjudundrande utgångsläge i jakten på det allsvenska guldet.

I nästa omgång gästar Sirius Gamla Ullevi för ett möte med Örgryte på lördag den 19 september klockan 17.30.

Dagen därpå, söndagen den 20 september klockan 16.30, tar Degerfors emot Hammarby på Stora Valla.

Lagens startelvor:

Sirius

Celic – Rönnlöf Castegren, Soumah, Anker, Krusnell – Heier, Lindberg – Vancsa, Svensson, Bjerkebo – Uneken.

Degerfors

Igonen – Ohlsson, Faqa, Skutseth, Sundgren – Hussein, Karlsson – Milleskog, Vukojevic, Dzabic – Boutera.