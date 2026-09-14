PSG ger uppdatering efter Hakimis skada

Achraf Hakimi tvingades kliv av i PSG:s seger mot Brest.

Nu ger klubben ett första besked kring stjärnans lårskada inför det kommande stormötet mot Marseille.

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Paris Saint-Germain tog en knapp 1–0-seger borta mot Brest, vilket blev säsongens första ligavinst. Men trepoängaren kom inte gratis. Den marockanske högerbacken Achraf Hakimi haltade av planen med en lårskada, vilket väckte oro inför lagets kommande stormatcher. Skadan väckte även oro hos de marockanska fansen inför AFCON-kvalmatcherna i slutet av september.

Under måndagen gick den franske huvudstadsklubben ut med ett officiellt utalande gällande försvararens status.

”Efter att ha ådragit sig en lindrig skada i sitt högra lår under gårdagens match mot Brest kommer Achraf Hakimi att genomgå medicinsk behandling under de två närmaste dagarna”, skriver PSG på sin hemsida och tillägger att ytterligare en undersökning kommer att göras därefter.

Det preliminära beskedet innebär att skadan uppfattas som lindrig och att PSG:s stjärnytterback väntas bli tillgänglig för spel till det franska storlagsmötet, Le Classique, mot Olympique Marseille på söndag.

Efter en vinst, två kryss och en förlust på de fyra inledande ligamatcherna placerar sig PSG på åttonde plats i Ligue 1.