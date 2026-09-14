Tungt besked för Spurs: Tonali skadad – och Kulusevski fortfarande borta

Tottenham Hotspur ställs inför ett tungt möte i Carabao Cup borta mot Liverpool.

Roberto De Zerbi bekräftar att nyckelvärvningen Sandro Tonali missar matchen på grund av en skada.

Samtidigt ger tränaren ett dystert besked kring Dejan Kulusevskis långa väg tillbaka.

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Inför tisdagens cupmatch på Anfield tvingas Tottenham Hotspur formera laget utan sin stora sommarvärvning. Mittfältaren Sandro Tonali, som köptes in för närmare en miljard kronor, finns inte med i truppen efter att ha ådragit sig en smäll under helgen.

– Sandro Tonali är inte tillgänglig eftersom han fick en smäll, bekräftade Spurs huvudtränare Roberto De Zerbi under måndagens presskonferens.

Beskedet kring den italienske stjärnmittfältaren är en hård stöt för De Zerbi, som hoppats kunna mönstra starkast möjliga lag i toppmatchen mot Liverpool.

Dystert besked om Kulusevski

Än mer oroande för Londonklubben är den utdragna situationen kring Dejan Kulusevski. Den svenske stjärnan har varit borta från spel ända sedan slutet av säsongen 2024/25 på grund av en allvarlig knäskåls-skada.

När De Zerbi fick frågor om svenskens rehabilitering klargjorde han att en comeback fortfarande ligger långt fram i tiden. Förhoppningarna om en snabb återkomst grusas därmed, och klubben och de svenska fansen tvingas fortsätta vänta på den offensiva nyckelspelare.

Utöver Tonali och Kulusevski gav Spurs-tränaren en uppdatering om försvarslinjen där beskeden var blandade. Pedro Porro stoppas fortfarande av den muskelskada han ådrog sig nyligen och missar matchen mot Liverpool. Däremot finns Destiny Udogie åter tillgänglig för spel efter att ha fått vila som en försiktighetsåtgärd i helgens ligamatch mot Everton.

De återkommande skadeproblemen är ett känsligt ämne i Tottenham. Efter en mardrömssäsong som så när slutade med nedflyttning till Championship – i hög grad orsakad av en enorm skadelista – genomförde klubben i somras en total omorganisering av sin medicinska stab under ledning av den nye prestandadirektören Dan Lewindon.

Tonalis nya skada och Kulusevskis utdragna frånvaro visar dock att Spurs medicinska team fortfarande har en stor utmaning framför sig.