JUST NU: Så startar Hammarby och Rosengård

Hammarby och Rosengård spelar premiär under söndagen.

Då ställer lagen upp på följande sätt.

Avspark 16:00.

Foto: Alamy

Hammarby tar emot Rosengård på 3Arena under söndagen. Det vaknas damallsvensk premiär för båda lagen och det finns en hel del kul att hålla koll på.

Bland annat kommer Moa Edrud återvända till Södermalm och sitt före detta lag, samtidigt som vi hittar ett Arsenal-lån i bägge lagen. ”Bajens” Vivienne Lia ställs mot Rosengårds Cecily Wellesley Smith.

Så här väljer William Strömberg och Joel Kjetselberg att ställa upp sina lag.

Startelvor

Hammarby IF: Melina Loeck – Alice Carlsson, Emilie Bragstad, Gurun Arnardottir, Sofia Reidy – Vivienne Lia, Vilma Koivisto, Emilie Joramo – Elin Sørum, Svea Rehnberg, Fanny Peterson.

FC Rosengård: Edrud – Johansson, Wellsley-Smith, Pennstäter Iwai – Pobegalyo, Cronqvist, Örling – Sjöström, Andersson, Siemsen.