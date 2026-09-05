Krisklubben vann – för första gången på två månader

FC Rosengård ligger pyrt till i damallsvenskan.

Nu har skåningarna fått en livlina i jakten på ett nytt kontrakt.

Under lördagen besegrades Djurgården på bortaplan.

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FC Rosengård var endast två poäng från att behöva kvala sig kvar i allsvenskan i fjol, bara ett år efter att man blivit svenska mästare.

Årets säsong har inte gått speciellt mycket bättre. Inför den sextonde omgången låg Malmö-laget näst sist i tabellen med endast två segrar på hela året.

Under lördagen kom säsongens tredje, borta mot Djurgården. Efter en mållös första halvlek gjorde gästernas Thea Sørbo matchen enda mål i den 63:e minuten.

Segern innebär att Rosengård klättrar upp till kvalplatsen i allsvenskan. Laget har nu tre poäng upp till Växjö på säker mark.