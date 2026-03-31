Mari Nyhagen hyllar sitt nya lag: ”Helt sjukt”

STOCKHOLM. Mari Nyhagen, 21, har gjort sina första damallsvenska minuter.

Det norska nyförvärvet var väldigt glad över att vara tillbaka i spel.

– Jag vill visa vem jag är, en som vinner med mål och poäng och som krigar för laget, säger Mari Nyhagen till FotbollDirekt.

Mari Nyhagen värvades till Hammarby inför denna säsongen men har haft det tufft och dragits med lite skador. Nu var 21-åringen tillbaka på plan.

– Det var väldigt skönt och väldigt efterlängtat att få lite minuter. Sen blev matchen som den blev, men det var fint att få minuter igen, säger Mari Nyhagen till FotbollDirekt efter comebacken mot Rosengård.

Vad är det som har gjort att du inte har varit tillgänglig för spel?

– Det har varit lite knän och men det är helt bra nu. Nu ska jag hålla mig tillgänglig.

Mari Nyhagens comeback mot Rosengård i den damallsvenska premiären blev även hennes första på hemmaplan och då fick hon känna av publiken för första gången från fotbollsplanen.

– Det är helt sjukt, det är något jag inte varit med om tidigare.

Var det som du trodde?

– Man har ju sett mycket och känt folk som har spelat här. Men det är något helt annat när man är här. Då får man verkligen känna på det.

Mari Nyhagen hoppas spela mer framöver och då vill hon visa upp vem hon är som spelare.

– Jag vill visa vem jag är, en som vinner med mål och poäng och som krigar för laget. Rätt och slätt bara jobba hårt, avslutar Nyhagen.