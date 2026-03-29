MFF slog Uppsala i premiären – skadeoro direkt

Malmö FF tog emot nykomlingarna IK Uppsala i premiären.

Matchen slutade 3–0 till MFF.

Malmö FF var nykomlingar i fjolårssäsongen och slutade på en tredjeplats. I premiären av årets säsong tog MFF emot IK Uppsala som flyttade upp till högsta ligan inför 2026.

MFF tog ledningen på hörna efter att Izzy D’Aquila nått högst med huvudet. Senare i den första halvleken tvingades MFF:s Vesna Milivojevic lämna efter en smäll. Uppsalas Amelia Olofsson blev utburen på bår efter en skada i andra halvlek.

I den andra akten utökade Malmö FF till 2–0 genom Amy Sayer och 3–0 av Mia Persson.