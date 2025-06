MFF:s besked: Klara Åström korsbandsskadad

Malmö FF kommer med ett dystert besked denna torsdag.

Klara Åström har åkt på en korsbandsskada.

Operation väntar för talangen under veckan.

Tidigare i år skrev Malmö FF ett A-lagskontrakt med den unga talangen Klara Åström.

Talangen har gjort ett framträdanden i damallsvenskan den här säsongen och nu kommer MFF med ett dystert besked.

MFF meddelar denna torsdag att talangen dragit sitt korsband under en träning och att operation väntar denna vecka.

”Klara drabbades dessvärre av en korsbandsskada under ett träningspass. Hon genomgår en operation för detta under veckan och för henne väntar nu en längre tids rehabilitering”, skriver klubben via sin hemsida.

Kämpa, Klara! 🩵 — Malmö FF (@Malmo_FF) June 5, 2025