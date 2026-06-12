VM-matcher inatt: Premiär i Kanada och USA

VM-matcher står på nattens schema.

Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.

Foto: Bildbyrån

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Kanada och USA ska kliva in i VM.

Kanada möter Bosnien och Hercegovina under kvällen med avspark 21:00 i Toronto. Sedan vid 03:00 kliver den sista värdnationen in i mästerskapet. Då möter USA Paraguay i Los Angeles. Här är allt du behöver veta inför nattens VM-matcher!

Så spelas VM inatt

Kanada – Bosnien och Hercegovina

Arena: BMO Field, Toronto.

BMO Field, Toronto. Datum: 12 juni.

12 juni. Avsparkstid: 21:00 (svensk tid)

21:00 (svensk tid) Streaming: SVT

USA – Paraguay

Arena: Los Angeles Stadium, Los Angeles.

Los Angeles Stadium, Los Angeles. Datum: 13 juni

13 juni Avsparkstid: 03:00 (svensk tid)

03:00 (svensk tid) Streaming: TV4 Play

Förutsättningar

För Kanadas del kvalificerade man sig till VM som värdnation, och var såldes inte nödgade att spela VM-kval. Däremot spelade man Concacaf Gold Cup under sommaren 2025 – och åkte ur i kvartsfinal mot Guatemala. Sedan dess har man spelat elva träningsmatcher av vilka man vunnit fem. Resterande matcher har slutat med fem oavgjorda resultat och en förlust. Bosnien och Hercegovina tog sig i sin tur till VM genom att vinna en rafflande playoff-final mot Italien på straffar, efter att ha slagit ut Wales på samma manér i semifinalen.

Då även USA är en av värdnationerna till VM behövde man inte kvala sig in i mästerskapet. Precis som Kanada medverkade man även i Concacaf Gold Cup och tog sig hela vägen till final, där Mexiko drog det längsta strået. Efter det har de Förenta Staterna spelat tio träningsmatcher, vunnit fem, spelat lika i en och förlorat fyra. Paraguay säkrade sin plats i årets VM genom att komma sexa i det Sydamerikanska kvalet, vilket var den sista direktplatsen. Efter det har man spelat sju träningsmatcher av vilka man har vunnit tre, förlorat tre och spelat lika i en.

Håll ett öga på

Kanadas lagkapten, Alphonso Davies, missar VM-premiären. Foto: Bildbyrån.

En spelare som hade varit värt att hålla ett öga på under VM-premiären är Alphonso Davies, 25. Däremot stod det, tidigare under fredagen, klart att han missar premiären till följd av en skada. Då kan det i stället vara värt att titta lite extra på Juventus-anfallaren Jonathan David, 26, som har bombat in hela 39 mål på 77 landskamper, vilket är flest i nationens historia. I bortalaget bör man hålla extra koll på svenske Benjamin Tahirovic, som valde spel för det bosniska landslaget år 2023. I dag spelar den Spånga-födda mittfältaren för danska Brøndby efter att ha lämnat såväl Roma som Ajax.

I den andra matchen, mellan USA och Paraguay, finns det flera spännande ämnen att ta hänsyn till. Ett av dessa är den solklara stjärnan Christian Pulisic, 27, som spelar sin fotboll i Milan. En annan är hans jämnåriga landslagskamrat, Weston McKennie, som spelar i en annan Serie A-klubb – Juventus. De kommer sannolikt att spela en högst bidragande roll i USA:s mästerskapssommar. I bortalaget finns en spelare som är van att spela sin fotboll i USA. Han heter Miguel Almirón och tillhör MLS-klubben Atlanta United, i vilken han gör sin andra vända i just nu. Totalt sett har yttern spelat 112 matcher för den amerikanska klubben och gjort 28 mål.

Visste du att?

Kanada och Bosnien aldrig någonsin har mötts tidigare. Således innebär det att dagens VM-match blir ett historiskt första möte mellan nationerna, som ramas in av en pompös invigning i Toronto.

När det kommer till USA och Paraguay har de två nationerna mött varandra sju gånger genom historien. Av dessa har de Förenta Staterna vunnit fyra, Paraguay två och en har slutat oavgjort. Således är det fördel USA inför kvällens match i Los Angeles.

Matchen i matchen

En match i matchen som kan vara värt att hålla utkik på är hur den 32 år gamla vänsterbacken Sead Kolasinac kommer att hantera duellen med Kanadas ytter Tajon Buchanan, till vardags i Villarreal.

I Los Angeles kommer Orlando Gil, målvakt i Paraguay, att behöva ha en bra dag på jobbet om han ska hålla nollan intakt mot spelare som Pulisic, Balogun, Tillman och deras lagkamrater.