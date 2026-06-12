Superdatorn: Så slutar Kanada – Bosnien och Hercegovina

Kanada och Bosnien och Hercegovina ställs mot varandra på BMO Field i Toronto.

Matchen, som startar 21:00 svensk tid den 12 juni, är en nyckelmatch för båda lagens chanser att nå slutspelet.

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Nu har superdatorn BETSiE simulerat matchen 20 000 gånger – och här är resultatet.

Inför denna avgörande drabbning är förutsättningarna tydliga. Kanada, med stöd från en passionerad hemmapublik, måste hantera pressen och bryta sin historiskt svaga VM-trend. Bosnien och Hercegovina, stärkta av ett imponerande kval, siktar på att orsaka en skräll och ta kommandot i kampen om avancemang. Här kan du läsa mer om Kanada – Bosnien och Hercegovina.