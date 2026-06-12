Uppgifter: Tränarrockad i Leipzig – Demichelis tar över

Ole Werner väntas få lämna klubben.

Då kommer Martin Demichelis, 45, att ta över RB Leipzig, enligt uppgifter.

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För någon dag sedan gjorde rapporter från Sky Sports gällande att Ole Werners framtid som huvudtränare i RB Leipzig var osäker.

Nu skriver flera medier, däribland transfergurun Fabrizio Romano, att Bundesliga-klubben har bestämt sig för att göra ett tränarbyte.

I Werners ställe kommer argentinaren Martin Demichelis att få jobbet som tränare för klubben och en överenskommelse sägs redan vara på plats.

Med Leipzig kommer 45-åringen att skriva på ett avtal som sträcker sig över två säsonger.

Demichelis kommer senast från jobbet som tränare för RCD Mallorca som åkte ur La Liga för ett par veckor sedan.