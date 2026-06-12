Klart: Danska mästarklubben köper loss Malmö-floppen

Sebastian Jørgensen fick det inte att stämma i Malmö FF.

Med danska Århus vann han ligan under sitt lån.

Nu köps han loss av mästarklubben.

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Det var under sommaren 2023 som Malmö FF köpte loss danske Sebastian Jørgensen från Silkeborg.

Därefter hade den i dag 26-årige yttern svårt att ta en plats i den himmelsblå klubben och lånades därför ut till IFK Norrköping under våren 2025. I ”Peking” imponerade Jørgensen desto mer med sina sex mål och två assist på 16 matcher innan han därefter lånades ut till AGF Århus.

Där har han spelat 32 matcher, gjort ett mål och tre assist samt vunnit Superligaen under våren. Nu har han också köpts loss av den danska mästarklubben som valt att aktivera danskens köpoption.

– Sebastian var med och bidrog till två SM-guld, samt en cuptitel och visade då vilka spetsegenskaper han besitter. Konkurrensen på hans främsta positioner har dock varit tuff och efter ett lyckat år på lån hos AGF är alla parter nu nöjda med att vi blivit eniga om en permanent övergång, säger MFF:s sportchef Philip Berglund i ett uttalande.

I Malmö FF spelade Sebastian Jørgensen 42 matcher och gjort fem mål och tre assist.