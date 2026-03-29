Moa Edrud mötte Bajen-klacken: ”Fällde en tår”

STOCKHOLM. Moa Edrud var tillbaka i Hammarby-land.

Rosengård-målvakten var överraskad över välkomnandet.

– Jag känner att supportrarna mottog mig väldigt, väldigt bra, säger Moa Edrud efter matchen.

Moa Edrud bytte Hammarby mot Rosengård i vintras. Nu var Rosengårds målvakten tillbaka i Bajenland.

– Det var väldigt fint. Sen så blev det ganska tuff start. Men rent emotionellt och nostalgiskt och allting så var det väldigt fint att vara tillbaka.

På 17 minuter hade Hammarby redan fått in tre mål på Moa Edrud, något som hon tror beror på att Rosengård hamnade fel.

– Vi hamnar väl lite fel. Defensivt, de fyller ytorna väldigt bra. Spelar med lugn. Det är väl det vi inte riktigt gör. Vi ger bort bollen lite för enkelt. Men sen tycker jag att vi absolut arbetar oss in i matchen och gör det bättre.

– Det går nog inte att sätta ord på det. Jag är bara väldigt, väldigt tacksam över att de är så fina mot mig. Jag tror att de alltid kommer vara det.

Moa Edrud klev för första gången ut till ”Just idag är jag stark” något som blev känslosamt.

– Jag fällde en liten tår mest bara för att det har varit en stor förändring för mig, men också för att jag är stolt över vad jag är idag. Och vad jag är som spelare i det laget jag spelar i. Jag tycker att det är både vackert och lite ledsamt, men det var väldigt, väldigt vackert.

Bajen-klacken drog igång din gamla ramsa. Hur var det?

– Det var kul. Det var ett litet stick och det kände jag. Men det är väl det Bajenklacken är roliga och bra supportrar. Så jag tog det, avslutar Edrud.