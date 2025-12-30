Officiellt: AIK och Beard går skilda vägar

AIK och Angela Beard går skilda vägar.

Detta efter klubbens miss med arbetstillståndet.

Kontraktet bryts trots att det återstår ett år.

Foto: Bildbyrån

Angela Beards tid i AIK är över. Den 28-åriga backen har inte spelat sedan juni, och orsaken till frånvaron under hösten har varit en miss kring hennes arbetstillstånd.

Den utdragna processen gör nu att parterna väljer att bryta samarbetet, trots att Beard i grunden hade kontrakt med klubben även över nästa säsong.



– Angela är i ett skede i sin karriär där hon behöver spela matcher, och hösten har varit tuff på grund av situationen med arbetstillståndet. När det fortfarande inte kommit något besked från Migrationsverket uttryckte hon en önskan om att gå skilda vägar, säger AIK:s sportchef Zinar Spindari i ett uttalande och tillägger:



– Hon har varit en väldigt professionell och fin lagspelare, och vi önskar henne allt gott framöver.

Beard står noterad för totalt tio framträdanden i damallsvenskan för AIK.



– Jag vill önska Zinar, Lukas, personalen och tjejerna all lycka till i framtiden. Jag är mycket tacksam för min tid i klubben, säger den filippinska landslagsspelaren.