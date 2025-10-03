Revanschlust i Bajen inför derbyt: ”Mycket känslor”

STOCKHOLM. Derby på Kanalplan denna fredagskväll.

Hammarby tar emot AIK och det är ett ”Bajen” som kommer med ovanligt svag derbystatiskt.

Två av tre derbyn mot ”Gnaget” och Djurgården har slutat med förlust den här säsongen.

– Vi hade önskat mer i de matcherna, men nu vill vi ta revansch, säger Smilla Holmberg inför kvällens drabbning.

Foto: Bildbyrån

Det vankas Stockholmsderby på Kanalplan under fredagskvällen.

Hammarby tar emot AIK i det som inleder den 21:a omgången av damallsvenskan och ”Bajen”-stjärnan Smilla Holmberg ger sin syn på kvällens drabbning.

– Framförallt att det ska bli jättekul, vi spelade derby för inte så längesedan där vi inte gick vinnande ur matchen och där vi kände att vi kanske inte kom upp i kvalité och nivå. Så lite revanschlust efter det och lite revanschlust från när vi mötte AIK senast, säger hon till FotbollDirekt.

Förlusten mot Djurgården häromveckan var Hammarbys andra derbyförlust den här säsongen, efter 1–0-förlusten mot AIK tidigare den här säsongen.

Att Hammarby förlorar derbyn i damallsvenskan hör inte till vanligheterna, än mindre att man förlorar två, och det är en tydlig revanschlust i ”Bajen” inför kvällens drabbning.

Foto: Bildbyrån

– Det är två matcher där vi inte kommer upp i nivå. Vi hade önskat mer i de matcherna, men nu vill vi ta revansch, säger Holmberg.

”Derby är alltid derby”

För ”Bajen” är det bara seger som gäller för att inte tappa mark i guldstriden. Samtidigt betyder kvällens match så mycket mer än tre poäng.

– Ett derby är alltid ett derby, det blir alltid mycket känslor. Det betyder mycket för alla supportrar, alla runt om i klubben, alla i laget och inte minst för mig. Jag hoppas på bra tryck här, att det kommer många supportrar och att vi kan spela med dem redan från start, avslutar Holmberg.

Kvällens drabbning på Kanalplan drar i gång vid klockan 19:00.