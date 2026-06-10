Uppsala måste få in två miljoner – kan tvångsdegraderas

IK Uppsala Fotboll står inför en knivig situation.

På tre månader måste den damallsvenska klubben få in två miljoner kronor.

Annars riskerar man att tvångsdegraderas, enligt UNT.

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Så sent som i fjol tog IK Uppsala Fotboll steget upp till damallsvenskan, där man just nu befinner sig på kvalplats efter åtta spelade matcher.

Däremot är det inte endast den sportsliga sitsen som kärvar för Uppsala-klubben.

Detta då det Svenska Fotbollförbundets licensnämnd har redovisat sitt delbeslut inför elitlicensen 2027. Där har samtliga elitklubbar på både herr- och damsidan beviljats elitlicens – förutom Uppsala.

”Licensnämnden har funnit att den till Licensnämnden inlämnade handlingsplanen och budgeten från IK Uppsala Fotboll, för att återställa det egna kapitalet till minst noll vid innevarande års utgång, inte uppfyller detta ”, skriver de i sitt uttalande.

Detta beror, enligt Uppsala själva, på att man helt sonika inte planerar för att redovisa ett positivt eget kapital vid årsskiftet.

– Vi har lämnat in en realistisk budget där vi inte trollat med siffrorna, säger klubbens ordförande Linda Zillén till UNT.

”Vi jobbar på för fullt”

Med tanke på att föreningen, vid årsskiftet 25/26, redovisade ett eget kapital på minus 1,9 miljoner kronor behöver man nu få in minst två miljoner kronor – innan den 31 augusti. Då måste nämligen det egna kapitalet visa positivt innan man skickar in ett periodiserat bokslut i oktober.

– Vår målsättning är att nå det och vi jobbar på för fullt. Framför allt är planen att få in marknadsintäkter där vi har dialog med flera parter. Det är där vi står, förklarar Zillén.

I det fall att Uppsala inte lyckas återställa det egna kapitalet kommer de att tvångsdegraderas till elitettan.

