Sverige tappar på världsrankingen – sämsta på sju år

Sveriges damlandslag åker ner tre placeringar på FIFA:s världsrakning.

Blågult är numera rankade åtta i världen.

Det blev en förlust och en seger mot Danmark respektive Serbien under den senaste landslagssamlingen. Det har resulterat i ett tapp på världsrankingen för Tony Gustavssons landslag.

När FIFA presenterade sin senast uppdaterade världsranking hade Blågult tappat tre placeringar, från femma till åtta.

Sverige är därmed nere på sin sämsta placering sedan mars 2019, då laget rankades nia i världen. Blågult har som sämst varit rankade elva vid två tillfällen, september 2017 och juni 2018. Vid ett tillfälle har landslaget rankats etta i världen. Det skedde i augusti 2023.

Spanien är alltjämt etta på FIFA:s världsranking, följt av USA och England.

