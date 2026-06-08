Officiellt: Olivier Giroud, 39, förlänger med Lille

Senare i år fyller Olivier Giroud 40 år.

Däremot har han inga planer på att lägga skorna på hyllan.

I dag står det klart att fransmannen har förlängt sitt avtal med Lille.

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Efter att ha spelat för klubbar som Arsenal, Chelsea och Milan vände Olivier Giroud, 39, hem till Frankrike under sommaren 2025.

Då skrev han på ett årslångt avtal med Lille som skulle ha löpt ut i månadsskiftet juni/juli.

I dag, måndag, står det dock klart att anfallaren och Ligue 1-klubben har kommit överens om att förlänga samarbetet ett år.

”Olivier Giroud återvände till Ligue 1 förra sommaren med ambitionen att ta sig an en ny utmaning i en klubb med europeiska ambitioner och hade en mycket positiv säsong i LOSC-tröjan. Vid 39 års ålder drivs rekordhållaren av att göra flest mål i det franska landslaget och av en hunger efter framgång. Och det är perfekt timing, eftersom säsongen 2026-2027 lovar att bli full av utmaningar och ambitioner för LOSC! Han har därför förlängt sitt kontrakt med klubben med ytterligare en säsong”, skriver Lille i ett uttalande.

Sedan ankomsten till Lille har Giroud spelat 44 matcher i vilka han har gjort elva mål.