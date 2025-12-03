Landslagsstjärnorna hoppas på hemma-EM: ”Hade varit stort”

STOCKHOLM. Sverige och Danmark har ansökt om att få arrangera EM 2029 tillsammans.

Ett EM på hemmaplan är något som flera av våra Blågula-stjärnor hoppas på.

– Det hade betytt så mycket, säger Rosa Kafaji om ett eventuellt EM-slutspel på hemmaplan.

Foto: Bildbyrån

Denna onsdag ska det avgöras var EM 2029 kommer att hållas och som bekant kan det bli ett mästerskap för Sverige på hemmaplan. Blågult har tillsammans med Danmark ansökt om att få arrangera mästerskapet, en ansökan som lämnades in i augusti i år och i dag ska beslut tas. Utöver delat arrangörskap mellan Sverige och Danmark så har även Tyskland samt såväl Polen ansökt om att få arrangera mästerskapet.

De tre kandidaterna kommer under dagen att presentera sin ansökan för UEFAs exekutiva kommitté som sedan kommer att rösta om vilka som får anordna mästerskapet sommaren 2029.

Huruvida det blir mästerskap på hemmaplan vet vi alltså senare i dag, men redan nu kan vi slå fast att det skulle betyda mycket för flera av våra Blågula-stjärnor.

– Det hade varit stort. Stort att få ha våra supportrar med oss i alla matcher. Det hade betytt så mycket, säger Rosa Kafaji.

– En dröm. Jag märkte under EM senast att det blev mycket mer engagemang bland alla supportrar och hur damfotbollen växer hela tiden. Så det hade varit en dröm att få spela hemma igen, säger Smilla Holmberg.

En av målskyttarna från gårdagens Nations League-match mot Frankrike, Evelyn Ijeh, instämmer med sina landslagskollegor.

– Självklart är det viktigt att spela på hemmaplan. Det hade varit väldigt kul om det gåk så som vi vill att det ska gå. Nånting att se fram emot.

Ser du fram emot det?

– Självklart skitskönt med familjen och alla fans. Det är en extra stor känsla att ha det på hemmaplan. Mycket energi som kan bidra väldigt mycket.

Beslutet kommer att tas runt 16:30-17:00 i dag och själva ceremonin går att följa via Uefas hemsida.