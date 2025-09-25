Aston Villa slog Bologna – Emil Holm inhoppare

Europa League spelades under torsdagskvällen.

Då vann Aston Villa mot Bologna.

Svenske Emil Holm fick hoppa in för den italienska klubben.

Foto: Alamy

Under torsdagskvällen ställdes Aston Villa mot Bologna i Europa League. Då stod Premier League-klubben för en 1–0-seger.

Det var John McGinn som gav Aston Villa ledningen i den 13:e minuten. I matchminut 58 byttes anfallaren Ollie Watkins in. Bara tio minuter senare tilldelades Villa en straff som Watkins gick upp för att skjuta – men sumpade. Bolognas keeper Lukasz Skorupski gick rätt och räddade.

– Om han inte gör mål är det okej. Du har sett den ansträngning han lägger ner för laget. Vi behöver inte sätta någon press på honom och addera till det externa bruset. Han har varit fantastisk för oss och har inget att bevisa för oss, säger McGinn om Watkins efter matchen.

Emil Holm fick minuter i Bologna. Svensken byttes in med 20 minuter kvar av matchen.

I Aston Villa blev Victor Nilsson Lindelöf kvar på bänken hela matchen.

